Verkehrsunfall in Bonn-Vilich 79-Jährige missachtet rote Ampel und stößt mit Auto zusammen

Am Samstagvormittag gegen 9.50 Uhr kam es in Bonn-Vilich zu einem Verkehrsunfall. Dies teilte die Polizei Bonn mit. Eine 73-jährige BMW-Fahrerin wollte von Stiftstraße auf die Niederkasseler Straße abbiegen, kollidierte dabei aber mit einer 79-jährigen Autofahrerin. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die 79-Jährige, die in Richtung Bonn unterwegs war, zuvor eine rote Ampel missachtet.