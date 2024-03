Aktion der Polizei in Bonn Auf einen Kaffee mit Innenminister Herbert Reul

Hintergrund ist die Aktion „Coffee with a cop“ (Kaffee mit einem Polizisten), die durch 30 Städte und Gemeinden in NRW tourt. Reul persönlich hat sie ins Leben gerufen, damit seine Beamtinnen und Beamten in lockerer Atmosphäre mit den Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch kommen und gleichzeitig um Nachwuchs für die Polizei werben können. Er habe diese Aktion zwar initiiert, aber die Idee komme aus Amerika, gibt der Innenminister zu und kommt umgehend mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. „Sie machen einen guten Job“, ruft ihm Heinrich Josef Plum zu, der zufällig in der Innenstadt unterwegs ist und sich freut, Reul einmal persönlich kennenzulernen. Das Interesse der Passanten an einem Gespräch mit Reul, Hoever und den Polizistinnen und Polizisten ist groß, die Beamten kommen selbst kaum zum Kaffeetrinken. „Das ist wirklich spannend, was einem die Leute erzählen“, sagt Reul und unterstreicht: „Es gibt nichts Besseres, als dass Menschen mit Menschen reden.“