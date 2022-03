Polizei fahndet nach Täter : Mann mit Messer überfällt Tankstelle an Kölnstraße in Bonn

Mann mit Messer überfällt Tankstelle an Kölnstraße in Bonn

Die Esso-Tankstelle an der Kölnstraße in Bonn-Auerberg. (Archivfoto) Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Donnerstagabend eine Tankstelle in Bonn-Auerberg ausgeraubt. Die Polizei fahndet nach dem Verdächtigen und bittet um Hinweise.

Ein bewaffneter Mann hat am Donnerstagabend die Esso-Tankstelle in der Kölnstraße in Bonn-Auerberg überfallen. Mit einem Messer zwang er den Tankwart zur Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Georg-von-Boeselager-Straße, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Der Mann, dessen Gesicht durch einen hellblauen Mund-Nasen-Schutz bedeckt war, hatte die Tankstelle gegen 21.40 Uhr aus Richtung der Georg-von-Boeselager-Straße betreten. Seine Beute verstaute er in der Bauchtasche seines Kapuzenpullovers.