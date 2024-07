Bonner Innenstadt im Wandel Warum Ladenlokale in der Sternstraße derzeit auffallend lange Leerstehen

Manchmal geht es recht schnell: Das Ladenlokal Am Dreieck, das das Schuhhaus Landgraf demnächst verlassen will, ist bereits wieder vermietet. Die dänische Designmarke Bolia will nach eigenen Angaben Anfang 2025 auf mehr als 500 Quadratmetern Verkaufsfläche im Erdgeschoss und im Untergeschoss des Gebäudes ein Geschäft eröffnen und dort unter anderem handgefertigten Designermöbel, Lampen und Accessoires präsentieren.