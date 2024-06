Zwei Menschen schwer verletzt Auto stürzt Böschung in Bonn-Mehlem hinab

Nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen fuhren der 20-jährige Autofahrer aus Sinzig mit seiner 16-jährigen Beifahrerin gegen 23 Uhr auf der B9 in Richtung Remagen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Dabei fuhr er über einen Fuß- sowie Radweg und stürzte in Höhe einer beginnenden Leitplanke die Böschung runter.