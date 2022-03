Krieg in der Ukraine : Bonner Bahnhofsmission kümmert sich um Ukraine-Geflüchtete

Die Leiter der Bahnhofsmission, Wolfgang Harnisch (v.l.) und Albert Schmitz, die Helferinnen Barbara Hoppe und Mari Kleebaum sowie Ulrich Hamacher halten Willkommenspakete bereit. Foto: Sebastian Flick

Bonn Für viele Geflüchtete aus der Ukraine ist die Bahnhofsmission in Bonn die erste Anlaufstelle. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind zu jeder Zeit für die Geflüchteten da.

Mit ihren blau-gelben Westen sind Barbara Hoppe und Mari Kleebaum auch unter den vielen Zugreisenden schnell zu erkennen. Die beiden ehrenamtlichen Helferinnen der Bahnhofsmission sind auf Gleis 1 am Hauptbahnhof unterwegs. Über ihren Westen in den Farben der ukrainischen Flagge tragen sie ein Schild mit der Aufschrift „Help for refugees – Hilfe für Flüchtlinge“. Auf Englisch und auf Ukrainisch ist die Aufschrift zu lesen.

Die Bahnhofsmission ist schon immer eine wichtige und zentrale Anlaufstelle für alle Hilfesuchenden gewesen. In dieser Zeit ist sie auch Knotenpunkt, um die vor dem Ukraine-Krieg aus ihrer Heimat geflüchteten Neuankömmlinge willkommen zu heißen und an andere Hilfsstellen in Bonn weiterzuvermitteln.

Es sind ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, die Hoppe und Kleebaum nach einer langen Reise in Empfang nehmen: „Einige haben viel Gepäck dabei, andere kaum welches oder sogar gar keins. Einige Geflüchtete haben großen Hunger und Durst, andere fragen, wo es zur Erstaufnahme geht oder suchen erst einmal eine Möglichkeit, ihr Handy aufzuladen“, berichtet Hoppe.

Die Bahnhofsmission ist erster Ansprechpartner

Die Bahnhofsmission ist für alle Geflüchteten, die mit dem Zug in Bonn ankommen, der erste Ansprechpartner. Noch vor Ort verteilen die Helfer „Willkommenstaschen“, die je nach Bedarf individuell zusammengestellt werden. Die Kriegsflüchtigen finden darin alles rund um den täglichen Bedarf wie zum Beispiel Lebensmittel oder Hygieneartikel, aber auch Schulmäppchen und Stofftiere für Kinder.

Viele Sachspenden erhält die Bahnhofsmission vom Großhandel. Eine große finanzielle Unterstützung gibt es auch von der Sparkasse Köln-Bonn und ihrem Spendenprojekt „Hier mit Herz“. Natürlich werden auch Sachspenden von Privatpersonen angenommen, diese sollten jedoch nicht am Hauptbahnhof abgegeben werden: „Wir bitten darum, Sachspenden ausschließlich im Zentralen Spendenlager in der Endenicher Straße abzugeben“, betont Ulrich Hamacher, Geschäftsführer Diakonisches Werk Bonn und Region.

25 ehrenamtliche Helfer wechseln sich mit ihren Schichten in der Bahnhofsmission ab. „Wir sind für alle Geflüchteten – egal, woher sie kommen – und für alle weiteren Menschen, die Hilfe brauchen, vor Ort. Die Bahnhofsmission hilft vorurteilslos“, betont Hamacher. Vor wenigen Tagen hatte Mari Kleebaum eine Gruppe von 15 neu angekommenen Ukrainern begleitet. „Obwohl sie kein Wort Deutsch sprachen und ich nicht Ukrainisch spreche, haben wir uns gut verstanden. Kommunikation klappt auch mit Händen und Füßen meistens ganz gut“, berichtet Kleebaum. Zudem haben sich in den vergangenen Wochen viele Personen gemeldet, die Russisch oder Ukrainisch sprechen und beim Dolmetschen helfen möchten.

Dazu zählen auch Schüler der Bonn International School. Überhaupt erfährt die Bahnhofsmission in diesen Tagen eine enorme Hilfsbereitschaft. „Viele Reisende zeigen sehr viel Empathie und möchten uns helfen“, berichtet Hoppe. Kleebaum hatte kürzlich eine Frau, die gerade mit schweren Koffern am Bahnhof angekommen war, über die Straße begleitet, da ging mitten auf der Straße der Koffer auf, alle Kleidungsstücke fielen raus und mussten wieder eingesammelt werden. „Die Autos hatten angehalten und gewartet, keiner hat gehupt“, berichtet Kleebaum.

Viele Schicksale bleiben auch Tage später noch in sehr guter Erinnerung: „Eine junge Ukrainerin war mit ihren zwei und fünf Jahre alten Kindern zu Beginn des Ukraine-Krieges alleine aus ihrer Heimat nach Bonn geflohen. Jetzt wartete sie auf dem Bahnhof auf den Rest ihrer Familie. Als der zweijährige Sohn auf seinen ankommenden Vater zu lief hatte er Tränen geweint“, erinnert sich Hoppe an den auch für sie sehr emotionalen Moment. Anschließend hatte sie die Familie zur Aufnahmestation am Windeckbunker begleitet.

Die Mitarbeiterin der Bahnhofsmission bekommt aber auch mit, dass viele Kriegsflüchtige die Registrierung scheuen, weil die Angst, wieder in die Heimat zurückgeschickt zu werden, sehr groß ist. Ukrainer kommen am Hauptbahnhof zu jeder Tag- und Nachtzeit an. Ihnen zu helfen ist für Hoppe und Kleebaum mehr als nur eine Herzensangelegenheit: „Ich sehe jeden Tag die grausamen Bilder des Ukraine-Krieges im Fernsehen und kann sie nur ertragen, wenn ich mich hier engagiere“, sagt Hoppe und ergänzt: „Es ist auch eine Win-Win-Situation: Die Gäste geben uns sehr viel zurück“.

4500 Ukrainer werden erwartet

Die Stadt Bonn erwartet insgesamt etwa 4500 Kriegsflüchtige aus der Ukraine, davon zwei Drittel Kinder und Jugendliche. Etwa 1200 Menschen konnten in Bonn bereits untergebracht werden. Nachdem die Geflüchteten aus der Ukraine mit Willkommenstaschen ausgestattet wurden, begleitet die Bahnhofsmission sie zu den Taxis, die sie zur Erstaufnahmestelle bringen. Die Stadt Bonn übernimmt dafür die Kosten.