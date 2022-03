Grüner Landeplatz für Insekten : Bonn bekommt erste Litfaßsäule mit bepflanztem Dach

Bonn Die Stadtwerke Bonn haben die erste begrünte Litfaßsäule Bonns aufstellen lassen. Weitere sollen im Laufe des Jahres folgen. Zu dem Konzept gehört ein bepflanzter Deckel samt Insektenhotel.

An diesem Mittwoch haben die Stadtwerke Bonn (SWB) zusammen mit dem Außenwerbung-Unternehmen Ströer Bonns erste begrünte Litfaßsäule aufgestellt. An der Bushaltestelle Beethovenhalle in der Welschnonnenstraße wurde der bepflanzte Deckel samt Insektenhotel mit einem Kran auf der Säule montiert. „Das ist Deutschlandpremiere, was wir hier heute sehen“, sagt Herrmann Meyersick, Geschäftsführer von Ströer Städte Media GmbH. Zwar gibt es woanders schon begrünte Litfaßsäulen, das Bienenhotel darauf sei jedoch einzigartig.