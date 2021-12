Bonn-Endenich : Bombe bei Bauarbeiten auf Uni-Gelände gefunden

In Bonn-Endenich ist bei Bauarbeiten in der Gerhard-Domagk-Straße eine Bombe gefunden worden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bonn Bei Bauarbeiten auf dem Uni-Gelände in Bonn-Endenich ist eine Bombe gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst ist informiert und soll das Fundstück in Kürze begutachten. Dann muss entschieden werden, ob Evakuierungen nötig sind.

Bei Bauarbeiten in der Gerhard-Domagk-Straße in Bonn-Endenich ist am Montag eine Bombe gefunden worden. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, liegt der Fundort hinter dem chemischen Institut der Universität.