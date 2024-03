„Bröckemännche“ für Bonner Unternehmer Medien-Club zeichnet Jörg Haas aus

Der Bonner Unternehmer Jörg Haas bekommt in diesem Jahr den Bröckemännche-Preis des Bonner Medien-Clubs (BMC). Haas sei eine Unternehmerpersönlichkeit, „die sich selbst nicht gerne in den Vordergrund drängt“, so der BMC. Dabei habe der „Eifeler Jung“ einen herausragenden Karriereweg absolviert, vom Mitbegründer einer Firma für Krankenhaus-Software bis zum Investor am Bonner Bogen und Hotelbetreiber. Haas engagiert sich in der Start-up-Szene und gehört zu den Initiatoren des Digital Hub Bonn, das Unterstützung für digitale Unternehmensgründungen bietet.