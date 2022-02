Umbenennung der Coburger Straße : Anwohner sind gegen Guido-Westerwelle-Straße

Bonn Anwohner der Coburger Straße im früheren Regierungsviertel haben einen Bürgerantrag unterzeichnet, in dem sie die von der Bezirksvertretung Bonn beschlossene Umbenennung ihrer Straße in „Guido-Westerwelle-Allee“ ablehnen.

Da hat wohl die Mehrheit der Mitglieder der Bezirksvertretung Bonn die Rechnung ohne den Wirt beziehungsweise ohne die Bürger gemacht: Die vom Bezirksgremium beschlossene Umbenennung der Coburger Straße im Regierungsviertel in „Guido-Westerwelle-Allee“ hat die Anwohner der Coburger Straße auf den Plan gerufen. In einem Schreiben an Bezirksbürgermeister Jochen Reeh-Schall (SPD) lehnen sie nicht nur die geplante Umbenennung ab, sondern bringen auch ihren Unmut zum Ausdruck, in dieses Verfahren nicht einbezogen worden zu sein. „Mit der geplanten Umbenennung unserer schönen, kleinen Straße, die aus nur rund 30 Häusern besteht, sind 60 Anwohner*innen nicht einverstanden (s. Unterschriftenliste in der Anlage)“, heißt es in dem Schreiben. Bei vielen der Unterzeichnenden herrsche zudem „Enttäuschung und Unverständnis darüber, nicht frühzeitig in die Überlegungen der Stadt zur Umbenennung einbezogen worden zu sein und eine Entscheidung ohne jegliche Beteiligung über unsere Köpfe hinweg gefällt wurde. Dieses Vorgehen empfinden viele als ‚vorgestrig‘. Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere kleine Allee die Coburger Straße bleibt.“