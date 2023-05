GA und RKG laden ein Rund 200 Gäste netzwerken bei Bonn Connect

Ohne Netzwerken geht in der Wirtschaft vieles nicht: So erstaunt es nicht, dass auch zur dritten Auflage von Bonn Connect am Donnerstagabend mehr als 200 Gäste im Mercedes-Haus der RKG an der Bornheimer Straße zusammengekommen sind. Ziel ist es, dass sich Menschen aus Handel, Handwerk, Wissenschaft, Gastronomie und Kultur näher kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen. Und an Gesprächsstoff mangelt es in Bonn nicht.