Pandemie-Situation : Corona-Ausbruch an Bonner Uniklinik

Am Bonner Universitätsklinikum auf dem Venusberg haben sich mehrere Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Aus der Bonner Uniklinik wird ein Corona-Ausbruch gemeldet. Betroffen sind bislang elf Mitarbeiter. Auch in einem Bonner Seniorenwohnheim sind 18 Bewohner erkrankt. Dort handelt es sich um so genannte Impfdurchbrüche, also die Infektion geimpfter Personen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rüdiger Franz

Im Bonner Universitätsklinikum haben sich elf Mitarbeiter unterschiedlicher Klinikbereiche mit dem Coronavirus infiziert. Ausgangspunkt ist nach Informationen der Stadtverwaltung ein privater Kontakt. Dies teilte die Stadtverwaltung mit. Nähere Informationen gab es am Donnerstag zunächst nicht.

Auch aus dem Altenheim Herz-Jesu-Kloster in Ramersdorf wurde ein Ausbruch gemeldet. Hier haben sich 18 Bewohner und zwei Mitarbeiter mit dem Virus infiziert, die alle geimpft waren. Die Zahl der infizierten Menschen in Bonner Schulen und Kindergärten lag am Mittwoch bei insgesamt 44: 38 Fälle gibt es an 33 Schulen und sechs Fälle, die sich auf fünf Kindergärten verteilen. In Quarantäne befinden sich derzeit in Bonn weder Lehrer noch Schüler.