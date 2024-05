6. bis 9. Juni Das hat das Heißluftballon-Festival in der Rheinaue zu bieten

Pippi Langstrumpf entzog sich mit ihm gemeinsam mit Tommy und Annika erfolgreich einer Polizeikontrolle. Jules Verne weckte vor 160 Jahren in seinem Buch „Fünf Wochen im Ballon“ die Sehnsucht nach der weiten Welt, extremen Flughöhen und technischen Sensationen. Und auch die globale Aufregung um jenen chinesischen Beobachtungsballon, der vor einem Jahr unschuldig weiß und federleicht schwebend über Nordamerika auftauchte, stand der menschlichen Faszination für die Ballonfahrt in nichts nach. In Bonn kann das Interesse für die Luftballons in der kommenden Woche in ein haptisches Erlebnis umgesetzt werden: Zum 15. Ballonfestival werden insgesamt mehr als 30 Ballonteams erwartet.