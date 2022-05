Neue Gebührenordnung ab 1. Juni : Eine Stunde Parken kostet in Bonns City vier Euro

Auch in Beuel werden montags bis samstags ab 8 Uhr 1,50 Euro je angefangener halber Stunde fällig. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die vom Stadtrat beschlossene Erhöhung der Parkgebühren im öffentlichen Raum tritt am 1. Juni in Kraft. Künftig werden für eine Stunde Parken im Zentrum vier Euro fällig. Die Regelung gilt auch in rund zwei Dutzend mehr Straßen als bisher. Die Parkhäuser in der City bleiben vom Anstieg ausgenommen. Auch in den anderen Bezirken steigen die Preise.



Von Alexander Barth

Ab 1. Juni gelten in Bonn neue Parkgebühren im öffentlichen Raum. Im Zentrum kostet eine Stunde Parken dann zwischen 8 und 20 Uhr vier Euro statt bislang 2,60 Euro. Abgerechnet wird pro angefangener halber Stunde, minimal sind also zwei Euro fällig. Gleichzeitig wird die teuerste Parkzone 1 neu ausgewiesen und damit ausgeweitet. Bisher gehörten im Stadtbezirk Bonn zehn Straßen zu dieser Zone, ab dem 1. Juni kommen knapp zwei Dutzend aus der bisherigen Zone 2 hinzu. Das Parken war dort bislang etwas günstiger.

Auch in den anderen Stadtbezirken steigen die Gebühren. In der in zentralen Bereichen von Bad Godesberg und Beuel geltenden Gebührenzone 2 wird künftig montags bis samstags ab 8 Uhr eine Gebühr von 1,50 Euro je angefangener halber Stunde fällig. In Lieferbuchten in den Zonen 1 und 2 werde generell rund um die Uhr ein Parkverbot gelten, damit die Zonen grundsätzlich für Anlieferungen frei bleiben, heißt es im Konzept der Stadt. Im Stadtbezirk Hardtberg gilt die Gebührenzone 3. Dort und außerhalb der Zonen 1 und 2 wird die Parkgebühr montags bis samstags ab 7 Uhr einen Euro je angefangener halber Stunde kosten.

Gebühren in Parkhäusern sind nicht berührt

Von der Parkraumstrategie sind die Parkhäuser in der City ausgenommen. Dort ist laut Verwaltung keine Preiserhöhung vorgesehen. Die Bonner City Parkraum GmbH (BCP), die die meisten Parkhäuser in der Innenstadt betreibt, berechnet derzeit für zentrale Parkplätze 1,50 Euro pro Stunde in den ersten drei Stunden. Private Betreiber liegen zum Teil unter diesem Tarif.

Laut Verwaltung werden die Gebühren erhöht, um klimafreundlichere Mobilität zu stärken, indem Mehreinnahmen für den Ausbau des Nahverkehrs sowie für vergünstigte Ticketangebote genutzt werden. Bei neuen Parkautomaten soll neben Barzahlung auch digitales Bezahlen oder/und Zahlungen mit EC- bzw. Kreditkarte möglich sein. Die sogenannte Brötchentaste, die ein kostenloses Parken für 15 Minuten für einen kurzen Geschäftsbesuch gestattet, soll grundsätzlich wegfallen.

Die derzeit geltende Regelung für das kostenfreie Parken von Elektrofahrzeugen ist bis zum 31. Dezember 2022 befristet. E-Fahrzeuge dürfen aber weiterhin während des Ladevorgangs kostenlos parken.