Stadthaushalt im roten Bereich Bonn erwartet in diesem Jahr ein Defizit von 42 Millionen Euro

Die Kämmerei hat keine Grundsteuererhöhung eingeplant, sondern nur die Anhebung der Gewerbesteuer von 490 auf 565 Punkte ab 2024. In der Ratskoalition wurde nach GA-Informationen aber diskutiert, ob auch die Grundsteuer steigen soll. Bis Redaktionsschluss lagen dazu keine Ergebnisse vor. Der Verein City Marketing kritisierte die Gewerbesteuerpläne am Mittwoch erneut heftig. Anstatt Hilferufe aus der Wirtschaft ernst zu nehmen, werfe die Stadtspitze ebenso wie die Ratskoalition den Gewerbetreibenden „permanent Steine in den Weg“, schrieb der Vorstand.