Demo vor Entwicklungsministerium Polizei verhindert Überklettern des Zauns

Unter dem Vorwand, das Entwicklungsministerium besuchen zu wollen, sind am Freitagmittag zwei Aktivisten der Gruppe „Debt for Climate“ (Schulden für das Klima), auf das Gelände des ersten Dienstsitzes des Ministeriums an der Bonner Dahlmannstraße gelangt. Die Polizei leitete nach Angaben eines Sprechers ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch ein.