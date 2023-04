Protest Hofgarten wird zur Plakatwand

In seinen Ausmaßen sich das Banner, das das Aktionsbündnis „Verkehrswende jetzt“ im Bonner Hofgarten ausgerollt hat, problemlos mit einem Autobahnabschnitt messen. Am Montag wurde das 150 lange und 31 Meter breite Banner mit der Aufschrift „Keine neuen Autobahnen“ ausgebreitet. Kommenden Sonntag soll dann um 15 Uhr eine Demonstration vom Poppelsdorfer Schloss zum Endenicher Ei ziehen. Ihr Motto lautet: „Milliarden betoniert statt in Zukunft investiert: Nein zum Ausbau von A 565 und A 59 und zur Rheinspange!“