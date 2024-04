Sichtbare Fortschritte Der Kran an der Beethovenhalle ist abgebaut

Der Turmdrehkran, der über lange Zeit die Baustelle Beethovenhalle prägte, konnte am Mittwoch abgebaut werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. „Die Arbeiten vor allem im Dach und im vierten Obergeschoss sind so weit fortgeschritten, dass der Turmdrehkran nicht mehr benötigt wird“, heißt es in der Mitteilung. Mit dem Abbau sei nun die Voraussetzung geschaffen worden, in diesem Bereich mit der öffentlichen Zuwegung zum Gebäude zu beginnen.