Jahresrückblick 2023 Wie die Verkehrswende die Bonner polarisiert

Ein Thema, das die Menschen in Bonn in diesem Jahr besonders beschäftigt hat und die Wogen hochschlagen ließ und noch lässt, ist die Verkehrswendepolitik der Bonner Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt. Die einen unterstützen diese Politik als richtigen Weg zu mehr Klima- und Umweltschutz. Andere prophezeien den wirtschaftlichen Niedergang Bonns: Einseitige Bevorzugung des Fahrradverkehrs lautet ein Vorwurf. Ein anderer, die Bonner City sei für Autofahrer nicht mehr erreichbar und die ohnehin raren Parkplätze in der Stadt würden auch noch zugunsten des Radverkehrs abgeschafft oder die Parkgebühren unverhältnismäßig hochgesetzt.