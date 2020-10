Hörner abgebrochen, Notdurft verrichtet : Unbekannte beschädigen Dransdorfer Holzkühe in Bonn

Unbekannte beschädigen Dransdorfer Holzkühe in Bonn

Dransdorf Unbekannte haben auf dem Spielplatz am Wasserfeld in Bonn-Dransdorf randaliert und die beliebten Dransdorfer Holzkühe stark beschädigt. Laut Polizei verrichteten sie dort sogar ihre Notdurft.

Die Hörner sind abgebrochen, die Kühe komplett aus ihrer Verankerung gerissen. „Das Ganze ist wirklich traurig“, sagt ein Passant. Am Wochenende haben Unbekannte im Park am Wasserfeld randaliert und dabei auch die beliebten Dransdorfer Holzkühe beschädigt. Dabei waren sie erst vor wenigen Monaten erneuert worden und sollten nun besonders widerstandsfähig sein .

Zwei Kühe wurden erheblich demoliert, eine der beiden ist vom Spielplatz entfernt und vor eine angrenzende Schutzhütte geschleppt worden. Städtische Mitarbeiter hatten die Schäden noch am Montagmorgen begutachtet und die Kühe so abgesichert, dass sich niemand daran verletzen konnte. Offenbar hatten die Randalierer dort sogar ihre Notdurft verrichtet. „Der Spielplatz ist immer wieder Ort für wilde Müllablagerungen“, erzählt ein Passant. Bonnorange habe dort zusätzlich zwei große Müllcontainer aufgestellt, die allerdings nur mäßig benutzt würden. Auch das häufigere Leeren der Mülleimer habe in der Folge nichts gebracht.