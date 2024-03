Polizei mit starken Kräften vor Ort Dritter Amok-Fehlalarm an Bonns Fünfter

An Bonns Fünfter, der Integrativen Gesamtschule in Kessenich, ist am Mittwoch Amokalarm ausgelöst worden. Die Polizei ist nach Angaben eines Sprechers mit starken Kräften vor Ort, überprüft die Lage und bewertet die Situation. Die Alarmierung war gegen 13.45 Uhr eingegangen. Schnell stellte sich heraus, dass keine Gefahrenlage besteht, die Polizei ist weiter vor Ort.