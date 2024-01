Drogenszene am Bonner Busbahnhof „Wir lassen uns nicht mehr verdrängen“

Es ist eiskalt an diesem Vormittag. Der Bonner Hauptbahnhof ist beinahe menschenleer. Die Lokführer streiken. „Wieder einmal“, schimpft ein gut gekleideter Mann, der schnellen Schritts vom Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) die Rampe runter zur U-Bahn eilt. Er nimmt jetzt die Linie 16 nach Köln, sagt er. „Das dauert zwar lange, aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss zu einem wichtigen Termin.“ Sein Blick fällt auf eine Gruppe von Männern und Frauen, die am Rondell stehen. Einige wirken verwahrlost, ein junger Kerl, vielleicht Anfang 20, kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Sichtlich angewidert läuft der Mann weiter, „diese Penner“, ruft er in ihre Richtung. „He, he, he“, brüllt ihm einer aus der Gruppe nach und hebt drohend die Faust. Doch der Mann, der namentlich nicht genannt werden will, ist bereits im Tunnel verschwunden.