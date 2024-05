Polizei ermittelt in Godesberg Ehepaar berichtet von Reizgas-Attacke im Bahnhofsaufzug

Gleich zwei Attacken mit Reizgas an zwei kurz aufeinander folgenden Tagen hat die Polizei diese Woche gemeldet. Ob das ein Zufall war oder es sich um ein und dieselben Täter handelt, prüfen zurzeit die Bundespolizeiinspektionen in Trier und in Köln. Die Bundespolizei ist zuständig, weil sich die Vorfälle in einem Regionalzug von Remagen zum Bonner Hauptbahnhof und in einem Aufzug am Godesberger Bahnhof ereignet haben. Die Ermittler beider Inspektionen werten Videos von den Tatorten aus, teilte Stefan Döhn mit, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Trier.