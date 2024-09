Umzug der städtischen Bediensteten Bonner Einzelhandel bangt um Kunden aus dem Stadthaus

Noch laufen Sanierungsarbeiten im Stadthaus, wie derzeit die Sanierung von Brandschutzklappen im Ratssaal. Doch in gut zwei Jahren sollen alle 1500 Beschäftigten auf Empfehlung eines Gutachters ausziehen: Die Verwaltungstürme sind so marode, dass sie entweder grundsaniert oder abgerissen und neu gebaut werden müssen. Als Interimsquartier für etwa 1100 Bedienstete hat die Verwaltung ein Bürogebäude in Ramersdorf an der Oberkasseler Straße 2 im Blick. Das Dienstleistungszentrum (DLZ) mit den Bürgerdiensten sowie weitere publikumsintensive Ämter sollen indes möglichst in oder nahe der City bleiben. Offen ist nach wie vor, wo sie untergebracht werden können. Das bereitet dem Einzelhandel große Sorge.