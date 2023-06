Abriss per Bagger in Bonn Eisenbahnbrücke liegt in Trümmern auf der Justus-von-Liebig-Straße

Das eine Ende der Brücke liegt mittlerweile auf der Straße – darunter herzugehen, ist momentan nicht möglich. Metallstäbe ragen aus dem Bauwerk auf der Justus-von-Liebig-Straße in Dransdorf hervor, Betontrümmer liegen auf dem Boden. „Wir lösen im Moment das Eisen von den Steinen. Am Montag wird der Beton dann verladen“, erklärt David Ramalhinho, einer der Baggerfahrer auf der Baustelle. Wenn alles gut gehe, sei er am 15. oder 16. Juni fertig. Dieses Datum hatte auch ungefähr die Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK), eine Tochter der Stadtwerke Köln, ins Auge gefasst: Bis voraussichtlich 17. Juni sei die Straße demnach in dem Bereich der Brücke für Autos, Fahrräder und Fußgänger gesperrt. Die Wohnhäuser sind weiterhin erreichbar, eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.