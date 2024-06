Bonner Rat beschließt Personalie Architektin wird Chefin der neuen Stadtentwicklungsgesellschaft

Die 40-jährige Elke Vlaminck aus Köln soll die Geschäftsführung der Anfang des Jahres neu gegründeten Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) Bonn GmbH übernehmen. Das beschloss der Bonner Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung am Montagabend. Der Vertrag soll fünf Jahre laufen. Dem Vernehmen nach soll Vlaminck ein Grundgehalt von rund 160.000 Euro plus 15 Prozent als variables Gehalt erhalten. In der kommenden Woche soll der Vertrag unterschrieben werden.