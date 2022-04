Campus Endenich : Neue Labore und Hörsäle für die Pharmazeuten

Endenich Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb teilt den Wettbewerbssieger für den Neubau des Pharmazeutischen Instituts mit. Der Campus Endenich soll in den kommenden Jahren erweitert werden. Dafür muss die Politik neues Baurecht schaffen.

Der Wettbewerb zum Neubau des Pharmazeutischen Instituts für die Bonner Universität am Campus Endenich ist abgeschlossen: Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB), Eigentümer der meisten Uni-Liegenschaften und Grundstücke, hat die K9 Architekten aus Freiburg als Generalplaner für die Objekt-, Freianlagen- und Tragwerkplanung sowie die Bauphysik beauftragt, wie der BLB nun mitteilte. Der zweite Preis ging an Wulf Architekten GmbH aus Stuttgart, den dritten Preis erhielt Glass Kramer Löbbert Gesellschaft von Architekten mbH aus Berlin.

Eine 14-köpfige Jury unter dem Vorsitz des Stuttgarter Architekten Jörg Aldinger habe aus 13 Entwürfen die Prämierten ausgewählt. Die „klare Empfehlung an den Bauherrn“ habe gelautet, den erstplatzierten Entwurf umzusetzen, heißt es in der Pressemitteilung des BLB. In dem Entwurf werde deutlich, wie sich künftig das Gebäude in die Topografie des Grundstücks einfügen soll. Dabei soll sich der in Form eines Riegels entworfene Neubau zum Boulevard hin dreigeschossig und zum Bestandsgebäude viergeschossig öffnen und zwei Eingangsebenen aufweisen.