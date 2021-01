Kostenpflichtiger Inhalt: Historisches : Bonn entscheidet sich zum Bau der Nordbücke

Die Nordbrücke ist eine der drei Brücken in Bonn, die über den Rhein führen. Vor 60 Jahren gab die Bundesstadt grünes Licht für den Bau der Brücke. Foto: Lannert/Volker Lannert

Bonn Im Jahr 1961 - also vor 60 Jahren - entschied die Stadt Bonn. Es muss eine weitere Brücke über den Rhein her. Bald darauf begannen die Bauarbeiten an der Nordbrücke, die den Tausendfüßler mit dem Flughafen im Norden verbinden sollte.