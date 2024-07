Personelle Engpässe bei der Stadt Bonn Erstellung des neuen Mietspiegels 2024 dauert an

„So möchte die Stadtverwaltung sicherstellen, dass die Beschlussvorlage über den neuen Mietspiegel den Rat Ende August erreicht“, heißt es in der Presseerklärung weiter. Stimmt der Stadtrat in seiner Sitzung am 29. August zu, könnte der Mietspiegel 2024 zum 1. September 2024 in Kraft treten. Er wird dann den Mietspiegel aus dem Jahr 2022 ablösen.