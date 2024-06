Aus dem Gericht Erzieherin soll Jungen 29 Mal missbraucht haben

Vor der 2. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht hat am Freitagmorgen ein Prozess gegen eine 33-jährige Erzieherin begonnen, die in den Jahren 2020 und 2021 einen Jungen, den sie in einer Wohngruppe der Jugendhilfe betreute, missbraucht haben soll. Es soll wiederholt zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr gekommen sein, laut Anklage einmal auch noch vor dem 14. Geburtstag des Geschädigten.