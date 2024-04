Sicherheit für Zweiräder in Bonn Fahrradboxen nach Aufbruch immer noch nicht in Betrieb

Die Stadt Bonn hat mit den SWB nicht nur die Fahrradboxen errichten lassen, sondern inzwischen auch vier Fahrradparkhäuser mit insgesamt 280 abschließbaren Boxen. Sie stehen, wie berichtet, am Frankenbad, Stiftsplatz, am Konrad-Adenauer-Platz und am Bahnhof in Beuel. Diese modularen Parksysteme für Zweiräder sollen automatisiert betrieben werden. Radfahrer können die Schließfächer per App der SWB Bus und Bahn „Bonnmobil“ buchen und bezahlen. Das Fahrradparkhaus in Beuel wurde bereits eingeweiht. Außerdem bieten die Fahrradabstellanlagen im Parkhaus an der Rabinstraße sowie im oberen Parkdeck im Stadthaus und die Radstation der Caritas an der Quantiusstraße sichere Unterbringungsmöglichkeiten für Räder an.