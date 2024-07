Nach Viertelfinal-Einzug der Türkei Fahnen, Böller und Jubel am Bertha-von-Suttner-Platz

Autokorsos und Jubel bis tief in die Nacht: So haben Tausende türkische Fußballfans in vielen deutschen Städten den Einzug ihrer Nationalmannschaft ins Viertelfinale der EM gefeiert. In der Bonner Innenstadt haben den Sieg in der Nacht zu Mittwoch rund 500 Menschen zelebriert. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen bestätigte, blieb es dabei weitestgehend friedlich.