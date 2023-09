Veranstaltung am Wochenende Bonn-Fest in der Innenstadt gestartet

Das Programm für Samstag und Sonntag

Das Veranstaltungsprogramm des 24. Bonn-Festes wird am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr fortgesetzt. Auf dem Münsterplatz findet am Samstag zwischen 19 und 22 Uhr das Electronic Dance Music Festival der Klartraum Studios mit Lichtshow statt. DJs aus ganz Deutschland legen in dieser Zeit auf.

Ebenfalls am Samstag sind Musiker des Beethovenorchesters Bonn und die Wachtberger „Voice of Germany“-Gewinnerin Anny Ogrezeanu zu Gast auf dem Marktplatz.

In der Friedrichstraße gilt das Motto „Wein & Design“. Zehn Winzer aus der Region bieten Verkostungen an. Zum Thema Abfallvermeidung informiert die Regionalvertretung der Europäischen Kommission an beiden Tagen auf dem Marktplatz an der Seite eines Kochs. Am Sonntag wollen die Stadtwerke auf dem Markt eine Kinderwelt erschaffen.

Der Antikmarkt ist an allen Tagen auf Bottlerplatz, Mülheimer Platz und in der Windeckstraße zu finden. Mit einer Mischung aus Flohmarkt und Festival wartet Thriftpark auf mit einem Mädelsflohmarkt, einem veganen Imbiss, Workshops und Yogakursen. Shows, Musik und Unterhaltung verspricht der organisierende Bonner Händlerverein City-Marketing auf den Bühnen von Münster- und Marktplatz an allen Tagen. Am Sonntag sind die Geschäfte geöffnet. Die „Ode an die Freude“ soll am Sonntag gegen Ende um 18.30 Uhr getanzt werden.

Das ausführliche Programm ist auf der Internetseite www.bonn-city.de zu finden. kph