Mit Musik und viel Programm Das 25. Bonn-Fest in der Innenstadt ist gestartet

Auf den Bühnen am Markt und auf dem Münsterplatz wird an allen drei Tagen ein vielfältiges Programm an Shows, Musik und Unterhaltung geboten. Auf dem Münsterplatz findet am Freitag und Samstag auch das Electronic Dance Music Festival statt. Dort treten DJs aus ganz Deutschland auf. Die Friedrichstraße verwandelt sich in diesem Jahr in eine Weinmeile und auf dem Rhein-Antik-Markt präsentieren Verkäufer Kunst und Antiquitäten. Am Sonntag haben die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet. „Das Bonn-Fest hat eine große Ausstrahlung. Es kommen sehr viele Menschen in die Innenstadt, und das belebt auch unser Zentrum und den Einzelhandel“, sagte Oberbürgermeisterin Katja Dörner.