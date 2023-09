In der Nacht zum Samstag Feuerwehr löscht Kellerbrand in Brüser Berg

Bonn · In der Nacht zum Samstag hat es in einem Keller in der Philipp-Reis-Straße gebrannt. Ein Kühlschrank hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Eine Person wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

02.09.2023, 08:42 Uhr

Die Feuerwehr löschte den in Brand geratenen Kühlschrank und entlüftete das verrauchte Treppenhaus. Foto: Ulrich Felsmann





Ein Feuer war in der Nacht zum Samstag im Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Philipp-Reis-Straße in Bonn ausgebrochen. Ein Kühlschrank war aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor die Feuerwehr eintraf. Der Nachbar, der auch die Feuerwehr alarmierte, hatte seine Nachbarn aus dem Bett geklingelt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden und ein Lüfter sowie ein Rauchschutzvorhang verringerten die Belastung durch den Brandrauch. Daher konnten die Bewohner nach dem Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Bewohner wurde jedoch zur Abklärung des Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(ga)