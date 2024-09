Güterverkehr der Zukunft? Deshalb setzt ein Bonner Unternehmen auf elektrische Lkw

Fast geräuschlos rollt der 40-Tonner aus dem Bonner Hafen. Am Steuer sitzt Franz, Jahrgang 1959, Glatze, stabiler Bauch, Brille. Seit Anfang der 1980er fährt er Lkw – eine Zeit, in der Kraftfahrer noch von Kraft kam, keine Servolenkung. Lange her. Den Laster, den er an diesem Tag fährt, gleicht mit der ganzen Technik an Bord eher einem Computer. Der Antrieb ist elektrisch. Der Lkw gehört dem Unternehmen „Am Zehnhoff-Söns“, das ihn erst vor ein paar Monaten angeschafft hat. Sieht so vielleicht die Zukunft des Güterverkehrs in Deutschland aus?