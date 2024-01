Einsatz in Friesdorf Mutmaßlich betrunkener Autofahrer wehrt sich gegen Festnahme

Ein 64-Jähriger ist am späten Montagabend mutmaßlich betrunken Auto gefahren. Bei der Überprüfung leistete der Mann Widerstand gegen die Polizisten. Gegen 22:50 Uhr beobachteten Zeugen laut Polizei, wie der 64-Jährige die August-Bebelstraße-Allee in Bonn-Friesdorf in auffälligen Schlangenlinien und in besonders niedriger Geschwindigkeit befuhr. Der Fahrer soll zudem wiederholt nur über Hupen auf das grüne Licht an Ampeln aufmerksam geworden sein.