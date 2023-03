Nach der Katastrophe Stadt Bonn gedenkt der Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei

Die schweren Erdbeben am 6. Februar haben in der Türkei und in Syrien mehr als 52.000 Todesopfer gefordert. Auch in Bonn trauern viele Menschen um Familie und Verwandtschaft, die Zerstörung ihrer Heimat und die hohe Zahl der Verletzten und Verstorbenen. Um der Opfer zu gedenken, hatte Oberbürgermeisterin Katja Dörner am Freitag zu einer Gedenkveranstaltung ins Alte Rathaus eingeladen.