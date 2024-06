Vor 70 Jahren in Bonn Eine Million sehen Rhein in Flammen

Mehr als eine Million Zuschauer erleben in der Nacht zum 13. Juni 1954 am Rhein die größte Fremdenverkehrsveranstaltung der Nachkriegszeit. Zwischen Linz und Bonn scheint der Fluss in Flammen zu stehen. Zu seinem 50-jährigen Bestehen hat der Landesfremdenverkehrs-Verband Rheinland ordentlich aufgefahren und anderthalb Stunden lang die Burgen, Schlösser und Villen am Ufer und an den Hängen ins rote Licht bengalischer Feuer getaucht.