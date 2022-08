Dringlichkeitsentscheidung von Katja Dörner : Stadt Bonn holt Krisen-Experten für Beethovenhalle

Oberbürgermeisterin Katja Dörner während einer Baustellungführung: Jetzt setzt sie auf weitere Hilfe von außen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Oberbürgermeisterin Katja Dörner hat am Freitag eine Dringlichkeitsentscheidung getroffen. Die Berliner Häuser Baumanagement GmbH soll helfen, das Chaos im Projekt zu beenden. Die Firma hat offenbar Erfahrungen mit der Elbphilharmonie und dem Berliner Flughafen gesammelt.

Die Stadt Bonn engagiert eine weitere Beratungsfirma, um die Baustellenkrise in der Beethovenhalle zu lösen. Oberbürgermeisterin Katja Dörner hole einen erfahrenen Experten für komplizierte Bauprojekte der öffentlichen Hand mit an Bord, teilte das Presseamt am Freitagmorgen mit. Ein Team der Berliner Häuser Baumanagement GmbH solle die Stadt als Bauherrin unterstützen und einen Neustart ermöglichen, damit die Beethovenhalle fertig geplant und störungsfrei zu Ende gebaut werden könne. Dörner hat dazu eine Dringlichkeitsentscheidung getroffen, die dem Stadtrat in der nächsten Sitzung am 25. August vorgelegt werden soll.

Die Berliner Häuser Baumanagement GmbH mit Geschäftsführer Steffen Göbel ist nach Stadtangaben entscheidend in die Fertigstellung der Elbphilharmonie sowie des Berliner Flughafens BER involviert gewesen. „Angesichts der vertrackten Situation bei der Beethovenhalle muss es darum gehen, den Knoten endlich zu durchschlagen“, ließ Dörner mitteilen. „Notwendig ist dazu eine Unterstützung von außen, die als strategische Schnittstelle wirkt und damit eine langjährige Lücke im SGB ausfüllt.“ Aufgabe der Spezialisten sei, neutral mit allen Beteiligten zu sprechen, ihnen zuzuhören und auf Grundlage dieser Analyse einen für alle Beteiligten gangbaren Weg zur Fertigstellung der Beethovenhalle zu erarbeiten. Dörner: „Ich freue mich sehr, für diese zentrale Aufgabe hervorragende Expertise gewonnen zu haben.“

Ziel ist eine Neuaufstellung des Projekts

Der Auftrag umfasst laut Presseamt zwei Phasen: Die Analyse der Situation auf der Baustelle soll sechs bis acht Wochen in Anspruch nehmen und in Handlungsempfehlungen an die Kommune münden. Bei der Umsetzung soll die Göbel-Truppe das Städtische Gebäudemanagement Bonn (SGB) begleiten, einen belastbaren Terminplan aufstellen und gegebenenfalls „notwendige Strategieanpassungen“ veranlassen. Auch für Phase zwei sind bis zu acht Wochen geplant. Das Budget für die Unterstützungsleistungen beträgt laut Presseamt bis zu 250.000 Euro. Mit dem bisherigen Projektsteuerer Drees & Sommer, der weiter an Bord bleibt, ist die Verpflichtung der Berliner Häuser Baumanagement GmbH nach Insider-Angaben abgestimmt.

Streit mit Architekten: Dörner ist optimistisch