Bonner Impfärztin berichtet von Übergriffen : „Angst, dass solche Ausraster Schule machen“

Noch mehr Zeit in der Praxis: Christina Schmitt impft neben dem normalen Alltag auch gegen Covid-19. Foto: Alexander Barth

Bonn Ein Mann verliert in einer Bonner Praxis die Fassung, weil er nicht schnell genug an eine Corona-Impfbescheinigung kommt. Die Ärztin leitet vergeblich rechtliche Schritte ein und warnt vor fehlender Rücksicht in der Gesellschaft.