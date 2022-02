GA gelistet : In diesen Bonner Altstadt-Kneipen wird 2022 Karneval gefeiert

So voll und ausgelassen, wie hier Karneval 2020 im Bierhaus Machold, wird es dieses Jahr wohl nicht in den Bonner Altstadt-Kneipen werden. Foto: Ingo Firley

Bonn In der Bonner Altstadt gilt für die Karnevalstage ein öffentliches Alkoholverbot. Unter welchen Regeln und wo man in den Kneipen der Altstadt trotzdem in Karnevalsstimmung kommt, haben wir hier aufgelistet.



Von Simeon Gerlinger

Für die kommenden Karnevalstage hat die Stadt Bonn große Teile der Innen- und Altstadt zu sogenannten „Brauchtumszonen“ erklärt. In der Altstadt wurde außerdem ein Konsumverbot für Alkohol angeordnet. Die Bewirtung in Kneipen erfolgt nur an festen Sitzplätzen und nur für Geimpfte und Geboosterte mit aktuellem Schnelltest.

Wir haben aufgelistet in welchen Altstadt-Kneipen gefeiert werden kann:

„Blarneval light“ im BLA

Im BLA am Rande der Altstadt wird dieses Jahr in etwas abgespeckter Form Karneval gefeiert. Die Kneipe wird an Weiberfastnacht und Rosenmontag bereits um 15 Uhr mit Karnevalsmusik öffnen. Katzenohren und lustige Hüte gehören traditionell dazu. Am Rest der Karnevalstage wird auf die kölschen Melodien jedoch verzichtet und nur im normalen Kneipenbetrieb geöffnet.

Karneval im Café Pawlow

Das Café Pawlow hält es ähnlich wie das BLA. In der Kneipe im Herzen der Altstadt können Karnevalisten nur an Weiberfastnacht und Rosenmontag jeweils ab 15 Uhr im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten feiern.

Die Wache in Karnevalsstimmung

Laut, frivol und jeck soll es auch in der Wache zugehen. Die Kneipe wird Weiberfastnacht um 14 Uhr und Rosenmontag um 16 Uhr für Karnevalisten öffnen. Pünktliches Erscheinen wird empfohlen, da die Plätze begrenzt sind.

Das Nyx

Im Nyx soll so viel wie möglich gefeiert werden. Zumindest so viel, wie die gesetzlichen Regelungen es zulassen. Die Kneipe am Frankenbad wird an allen Karnevalstagen mit kölscher Musik öffnen.

Karneval und Karaoke im Dubliner Irish Pub

Auch das Dubliner Irish Pub in der Maxstraße öffnet an Weiberfastnacht und Rosenmontag, etwas früher als sonst, um 14 Uhr. Am Freitag und Samstag können außerdem ab 19 Uhr die beliebtesten Schlager- und Karnevalssongs beim Karaoke zum Besten gegeben werden. Reservierungen sind per Facebook-Nachricht möglich.

Karneval feiern im Steinbeck

Auch das Steinbeck in der Breite Straße wird Karnevalisten einen Ort zum Feiern bieten. An Weiberfastnacht und Rosenmontag öffnet die Kneipe um 15 Uhr und samstags kann man ab 15 Uhr die Bundesliga verfolgen. Am Sonntag und Veillchendienstag bleibt die Kneipe geschlossen. Am Freitag und Aschermittwoch öffnet das Steinbeck um 18 Uhr. Für Gruppen gibt es außerdem ein Fässchen Kölsch sowie Kölsch-Kränze im Angebot.

Alaaf, Altstadt - Alaaf, UnFassBar!

Die UnFassBar öffnet Weiberfastnacht und Rosenmontag jeweils um 13 Uhr für Karnevalisten. Am Freitag wird dann um 17 Uhr, am Samstag um 15 Uhr und sonntags um 13 Uhr aufgemacht. Auch hier gilt Platzpflicht und Alkohol ist nur am Platz erlaubt.

Ein bisschen Karneval im Lichtblick

Auch das Lichtblick in der Breitestraße öffnet Karneval nur eingeschränkt. Weiberfastnacht und Rosenmontag geht es um 13 Uhr los, Freitag und Samstag ab 19 Uhr. Es dürfen maximal 50 Personen mit fester Platzzuweisung im Laden sein. Reservierungen für größere Gruppen sind telefonisch unter 0177-3198485 möglich.

Karneval „em Stadthuesje“

Das „Stadthuesje“ auf dem Plateau des Stadthauses öffnet Weiberfastnacht und Rosenmontag um 11.11 Uhr für Karnevalisten die Türe. Freitag öffnet die Kneipe um 17 Uhr und Samstag kann man von 15 bis 18:30 Uhr den FC gegen Greuther Fürth anschauen. Sonntag ist ab 14 Uhr geöffnet. An allen Tagen gibt es Häppchen, Karnevalsmusik und gut gekühltes Kölsch.