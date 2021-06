Gravierende Mängel : Stadt Bonn sperrt Josef-Strunck-Sporthalle auf unbestimmte Zeit

Bonn Die Josef-Strunck-Halle in Endenich ist an diesem Mittwoch nach einer Begehung wegen erheblicher Mängel umgehend gesperrt worden. Wann sie wieder öffnen darf, steht momentan noch nicht fest.

Die Stadt Bonn hat die sofortige Schließung der Josef-Strunck-Halle in Endenich an der Röckumstraße angeordnet. Grund sind gravierender Mängel am Gebäude und an der Technik. Das teilte das städtische Presseamt mit.

Bei einer routinemäßigen Begehung unter Beteiligung des Arbeitsschutzes seien erhebliche Mängel am Gebäude sowie an der Technik festgestellt worden. Das Städtische Gebäudemanagement (SGB) begeht laut Presseamt im Rahmen seiner Betreiberverantwortung regelmäßig die Versammlungsstätten der Bundesstadt Bonn. Die Halle könne bis auf weiteres nicht für den Schul- und Vereinssport sowie als Versammlungsstätte genutzt werden. Bei der Begehung wurden, so die Stadt, Mängel beim Brandschutz, an den Notausgangstüren und an der Glasabdichtung der Hallendecke festgestellt. Außerdem funktionieren die technische Anlagen und die Geräteraumtore nicht sachgerecht. Das Schulamt sowie das Sport- und Bäderamt der Bundesstadt Bonn wurden über die unverzügliche Schließung informiert. Das SGB werde nun in Abstimmung mit dem Arbeitsschutz kurzfristig das weitere Vorgehen und die Abarbeitung der vorhandenen Mängel festlegen. Eine Aussage, zu welchem Zeitpunkt die Halle wieder in Betrieb genommen werden kann, sei erst nach Prüfung und Festlegung der erforderlichen Maßnahmen möglich.