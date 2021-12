Ärger trotz negativem Corona-Test : Junger Bonner strandet auf dem Weg zur Oma in Frankreich

Der 17-Jährige aus Bonn zeigt die digitale Version des QR-Codes, der für reichlich Ärger gesorgt hat. Foto: Privat

Bonn Weil der QR-Code auf seinem in Bonn ausgestellten Corona-Testdokument in Frankreich als nicht gültig erkannt wird, muss ein 17 Jahre alter Bonner mehrere Stunden in Obhut der Pariser Polizei verbringen. Der Betreiber des Testzentrums entschuldigt sich prompt.