Café zwischen UN-Campus und Post-Tower Kaffee-Mobil lockt die Arbeitenden aus ihren Bonner Büros

Bonn · Ty Hennessey weiß genau, welcher Kunde welche Kaffeespezialität am liebsten hat. In der Heussallee muss er sich an seinem mobilen Café eine Menge Standardbestellungen merken.

31.05.2023, 14:00 Uhr

Ty Hennessey am kleinen mobilen Café zwischen den Bonner Hochhäusern. Foto: Sofia Grillo

Von Sofia Grillo

Eine Frau nähert sich mit zwei rosafarbenen Tassen dem Barista an dem Kaffee-Wagen der Black Coffee Pharmacy. „Hallo Schätzchen”, begrüßt sie Ty Hennessey und umarmt die Kundin herzlich. „Ein Vanilla-Latte und einen Cappuccino?”, fragt er anschließend. Er liegt wie immer richtig.