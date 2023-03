Notizen aus B. Schaukelpolitik mit Rückenlage

Wir wollen nicht übertreiben, aber seit dieser Woche haben die Aufnahmen von Cary Grant und Grace Kelly in „Über den Dächern von Nizza“ und von Romy Schneider und Alain Delon am Pool doch arg an Glanz verloren. Kurz ließ uns die Straßenszene am Rande der Innenstadt an Effi Briest auf Hohen-Cremmen denken. Doch wer ist schon Theodor Fontane gegen den Fotografen der Stadt Bonn Sascha Engst, vor dessen gemäldehafter Aufnahme noch Generationen von Museumsbesuchern innehalten werden? „Lufthoheit“ wäre ein Titel für jene ikonographische Szene auf der Schaukel (siehe Foto).