Kommentar zum Seilbahn-Forum Die Stadt Bonn sollte ihre Bürger ernst nehmen

Lobenswert ist, dass die Stadt Bonn und die Stadtwerke in einem noch recht frühen Planungsstadium die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Fragen, Sorgen und Anregungen ernst nehmen und alles an derzeit möglichen Informationen offenlegen. Zwar fließt bis zum ersten Spatenstich noch viel Wasser den Rhein hinunter, aber das Seilbahn-Forum am Samstag zeigt, wie viel Informationsbedarf besteht, wie viele Missverständnisse es offenbar gibt und wie viele gute Ideen und Anregungen die Bürgerinnen und Bürger selbst einbringen können.