„Extinction Rebellion“ plant Blockaden am Samstag Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ treffen Bonner Oberbürgermeisterin

Dennoch müssen Besucher der Bonner Innenstadt an diesem Samstag mit Verkehrsbehinderungen rechnen: Der Polizei zufolge hat dieses Mal die Umweltbewegung „Extinction Rebellion“ eine Demonstration zur Verkehrswende angemeldet. Der Veranstalter rechne mit rund 30 Teilnehmern. Sie treffen sich laut Polizei gegen 11.55 Uhr am Marktplatz und wollen von dort zum Koblenzer Tor gehen, wo bis etwa 14 Uhr auf der Adenauerallee kurze Blockaden auf den Fahrbahnen in beide Richtungen geplant seien.