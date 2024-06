Ältester Verein in Poppelsdorf wird 175 Jahre Für neue Sänger ist immer ein Stuhl frei

Dabei sei der finanzielle Beitrag mit zehn Euro im Monat niedrig. „Gemessen daran, was einem geboten wird und wie viel mehr man durch den Verein zurückbekommt, ist das nichts“, betont Kosack. Den Liederkranz zeichne nämlich vor allem Freundschaft, Zusammenhalt und Unternehmungslust aus. „Wenn man mal krank ist oder fehlt, dann rufen die anderen sofort an und fragen, was los ist.“ Selbstverständlich sei das heute nicht mehr, dass man so fürsorglich miteinander umgeht. „Wir verreisen auch viel, feiern die Geburtstage.“ In den vergangenen Jahren war der Liederkranz in Dresden, Trier, Saarbrücken und in der Stadt der Dichter und Denker - Weimar. Anlässlich des 175. Jubiläums geht es demnächst nach Nürnberg.