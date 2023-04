Feuerwehreinsatz in Auerberg Mann bricht mit Auto durch geschlossenes Garagentor

Am späten Samstagnachmittag wurde die Bonner Feuerwehr in die Allensteiner Straße in Auerberg gerufen. Dabei nahmen die Einsatzkräfte zunächst an, zu einem Gebäudebrand auszurücken. Die Situation vor Ort stellte sich jedoch anders dar: Ein älterer Mann war mit seinem Auto durch das geschlossene Tor einer Garage gefahren. Dabei wurde er leicht verletzt.